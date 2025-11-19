Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

Проводится всестороннее расследование для установления причины крушения военно-транспортного самолета ВС Турции C-130 в Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в Великом национальном собрании.

По его словам, расследование причин крушения самолета продолжается:

"Министерство национальной обороны обнародует результаты после завершения расследования".

Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на борту 20 военнослужащих погибли.