Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 14:05
Проводится всестороннее расследование для установления причины крушения военно-транспортного самолета ВС Турции C-130 в Грузии.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в Великом национальном собрании.
По его словам, расследование причин крушения самолета продолжается:
"Министерство национальной обороны обнародует результаты после завершения расследования".
Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на борту 20 военнослужащих погибли.
