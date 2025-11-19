Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 14:05
    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    Проводится всестороннее расследование для установления причины крушения военно-транспортного самолета ВС Турции C-130 в Грузии.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в Великом национальном собрании.

    По его словам, расследование причин крушения самолета продолжается:

    "Министерство национальной обороны обнародует результаты после завершения расследования".

    Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на борту 20 военнослужащих погибли.

    Реджеп Тайип Эрдоган крушение самолета C-130
