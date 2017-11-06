Эрдоган прибудет с визитом в Москву 13 ноября

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву с визитом 13 ноября, передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган планирует обсудить с Путиным приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии "Демократический союз" (PYD).

Также планируется обсуждение борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке.

После визита в Москву Эрдоган направится в Кувейт 14 ноября.

Ранее Песков анонсировал новую встречу Путина и Эрдогана.

Предыдущая встреча между Путиным и Эрдоганом состоялась в Анкаре 28 сентября.