Эрдоган прибыл с официальным визитом в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Москву, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Турецкого президента в аэропорту встречали представители МИД России, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

В состав турецкой делегации вошли глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун.

В рамках визита Р. Т. Эрдоган примет участие в церемонии открытия Международного авиакосмического салона MAKS-2019.

Он также проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помимо отношений Анкары и Москвы, стороны обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки, главным образом ситуацию в Сирии.