Эрдоган предложил провести переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании "коалиции желающих" подчеркнул, что его страна продолжит дипломатические усилия, направленные на облегчение прямых контактов между сторонами для скорейшего обеспечения справедливого и устойчивого мира.

Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал глава Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

По его словам, Эрдоган на заседании отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле, и для этого Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией.

"На заседании была выражена позиция Турции о том, что перемирие, охватывающее энергетическую и портовую инфраструктуру, может стать регулирующим механизмом, который создаст благоприятные условия для обсуждения всеобъемлющего мирного соглашения между сторонами", - заявил Дуран.