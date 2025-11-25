Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Эрдоган предложил провести переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 22:47
    Эрдоган предложил провести переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании "коалиции желающих" подчеркнул, что его страна продолжит дипломатические усилия, направленные на облегчение прямых контактов между сторонами для скорейшего обеспечения справедливого и устойчивого мира.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал глава Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

    По его словам, Эрдоган на заседании отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле, и для этого Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией.

    "На заседании была выражена позиция Турции о том, что перемирие, охватывающее энергетическую и портовую инфраструктуру, может стать регулирующим механизмом, который создаст благоприятные условия для обсуждения всеобъемлющего мирного соглашения между сторонами", - заявил Дуран.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Стамбул переговоры Украина Россия
    Фото
    Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edib

    Последние новости

    23:16

    Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Наполи" и "Карабаха"

    Футбол
    23:13

    Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков на юге Газы

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку

    Внешняя политика
    22:59

    Ермак: Украина не откажется от вступления в НАТО

    Другие страны
    22:52

    Турция и Финляндия обсудили вопросы европейской безопасности

    В регионе
    22:47
    Фото

    Эрдоган предложил провести переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле

    В регионе
    22:35

    Председатель ЕК: Европейские лидеры призвали США продолжить давление на РФ

    Другие страны
    22:28

    Нидерланды ускорят развертывание систем Skyranger 30 для борьбы с БПЛА

    Другие страны
    22:09

    ХАМАС рассматривает идею преобразования в политическую партию

    Другие страны
    Лента новостей