İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edib

    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 22:33
    Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "istəklilər koalisiyası"nın iclasında ölkəsinin ədalətli və davamlı sülhün tezliklə təmin olunması üçün tərəflərin birbaşa təmaslarını asanlaşdıracaq diplomatik səylərini davam etdirəcəyini vurğulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial şəəbəkəsində paylaşım edib.

    B. Duranın sözlərinə görə, Ərdoğan iclasda tərəflər arasında birbaşa danışıqların İstanbulda keçirilə biləcəyini, bunun üçün Türkiyənin Ukrayna və Rusiya ilə təmasda olduğunu qeyd edib.

    "İclasda Türkiyənin enerji və liman infrastrukturunu əhatə edən atəşkəsin tərəflər arasında hərtərəfli sülh sazişinin müzakirəsi üçün əlverişli şərait yarada biləcək tənzimləmə ola biləcəyi yönündəki mövqeyi ifadə olunub", - Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri bildirib.

    Türkiyə Rusiya Ukrayna Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Foto
    Эрдоган предложил провести переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле

    Son xəbərlər

    23:00

    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub

    Xarici siyasət
    22:54

    Çempionlar Liqası: "Napoli" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    22:47

    "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-ni Rusiyaya təzyiqi davam etdirməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    22:40

    Türkiyə və Finlandiya rəsmiləri Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə aparıblar

    Region
    22:33
    Foto

    Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edib

    Region
    22:15

    HƏMAS siyasi partiyaya çevrilmək ideyasını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    21:58

    Makron: "İstəklilər koalisiyası" Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    21:53

    Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Komanda
    21:49

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nizamlanma üzrə razılaşmaya çox yaxındır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti