Эрдоган: Поздравляю моего брата, президента Ильхама Алиева с успешным проведением COP29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети Х публикацией о СОР29.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети Х публикацией о СОР29.

Как сообщает Report, турецкий лидер рассказал о ряде мер, которые Анкара предпринимает для борьбы с изменением климата: “Мы находимся среди стран, наиболее ощутивших негативные последствия климатического кризиса. Мы трансформируем наши основные секторы в соответствии с нашим видением достижения чистого нуля выбросов и устойчивого развития к 2053 году”.

Эрдоган отметил, что Турция реализует планы действий в рамках “Стратегии по снижению воздействия изменения климата и адаптации” на 2024-2030 годы: “Доля возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии достигла 59 %. По этому показателю мы занимаем 5-е место в Европе и 11-е в мире. Приоритеты для достижения чистого нуля выбросов к 2053 году включают возобновляемую энергию, энергоэффективность и ядерную энергетику. Мы увеличим потенциал энергии ветра и солнца с 31 тысячи мегаватт до 120 тысяч мегаватт к 2035 году. В ядерной энергетике наша цель - достичь мощности 20 тысяч мегаватт к 2050 году.

С помощью Национального плана действий по энергоэффективности на 2024-2030 годы мы планируем сократить выбросы на 100 миллионов тонн в эквиваленте углекислого газа”.

Глава турецкого государства также упомянул о проекте “ноль отходов”, начатом при поддержке его супруги Эмине Эрдоган и достигшем глобального уровня, что добавляет дополнительные силы в борьбе с изменением климата. С момента старта проекта удалось предотвратить выброс 5,9 миллиона тонн парниковых газов.

Он отметил и меры по эффективному использованию водных ресурсов. Эрдоган сообщил, что в Национальный день озеленения, который отмечается ежегодно 11 ноября, высаживаются миллионы деревьев.

Президент Турции выразил уверенность, что COP29 усилит и сделает более эффективными глобальные усилия в этом направлении. “Поздравляю моего брата, президента Ильхама Алиева, с успешным мероприятием и искренним гостеприимством”,- подчеркнул Эрдоган.