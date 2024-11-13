Эрдоган: Поздравляю моего брата, президента Ильхама Алиева с успешным проведением COP29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети Х публикацией о СОР29.
Как сообщает Report, турецкий лидер рассказал о ряде мер, которые Анкара предпринимает для борьбы с изменением климата: “Мы находимся среди стран, наиболее ощутивших негативные последствия климатического кризиса. Мы трансформируем наши основные секторы в соответствии с нашим видением достижения чистого нуля выбросов и устойчивого развития к 2053 году”.
Эрдоган отметил, что Турция реализует планы действий в рамках “Стратегии по снижению воздействия изменения климата и адаптации” на 2024-2030 годы: “Доля возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии достигла 59 %. По этому показателю мы занимаем 5-е место в Европе и 11-е в мире. Приоритеты для достижения чистого нуля выбросов к 2053 году включают возобновляемую энергию, энергоэффективность и ядерную энергетику. Мы увеличим потенциал энергии ветра и солнца с 31 тысячи мегаватт до 120 тысяч мегаватт к 2035 году. В ядерной энергетике наша цель - достичь мощности 20 тысяч мегаватт к 2050 году.
С помощью Национального плана действий по энергоэффективности на 2024-2030 годы мы планируем сократить выбросы на 100 миллионов тонн в эквиваленте углекислого газа”.
Глава турецкого государства также упомянул о проекте “ноль отходов”, начатом при поддержке его супруги Эмине Эрдоган и достигшем глобального уровня, что добавляет дополнительные силы в борьбе с изменением климата. С момента старта проекта удалось предотвратить выброс 5,9 миллиона тонн парниковых газов.
Он отметил и меры по эффективному использованию водных ресурсов. Эрдоган сообщил, что в Национальный день озеленения, который отмечается ежегодно 11 ноября, высаживаются миллионы деревьев.
Президент Турции выразил уверенность, что COP29 усилит и сделает более эффективными глобальные усилия в этом направлении. “Поздравляю моего брата, президента Ильхама Алиева, с успешным мероприятием и искренним гостеприимством”,- подчеркнул Эрдоган.
Bugün Dünya Liderleri İklim Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deydik.
İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz.… pic.twitter.com/4nf43IZHax