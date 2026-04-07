Эрдоган: Потенциал Турции в сфере крылатых и баллистических ракет будет усилен

Система противовоздушной обороны Турции будет укреплена, а потенциал страны в области крылатых и баллистических ракет возрастет.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в социальной сети X в связи с передачей Вооруженным силам ракетных систем компанией ROKETSAN.

"Эти инвестиции усилят нашу систему ПВО, повысят нашу стратегическую мощь", – заявил президент Турции, добавив, что также будет увеличен потенциал в сфере крылатых и баллистических ракет.

"С выходом на более высокие темпы производства этих систем, составляющих огневую мощь "Железного купола", выпуск систем ПВО будет еще более укреплен", – отметил Эрдоган.

По его словам, новая инфраструктура, созданная для обеспечения Турции критически важными системами ПВО, стратегическими ракетными проектами и высокоточными боеприпасами, усилит армию страны.

Отметим, что 7 апреля был обнародован список ракетных систем, переданных Вооруженным силам Турции компанией оборонной промышленности ROKETSAN.