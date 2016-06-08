​Эрдоган подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов турецкого парламента

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов турецкого парламента. Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации Эрдогана.

"Президент направил закон 6718 "О внесении изменений в Конституцию Турецкой Республики" в аппарат премьер-министра для публикации", — говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после публикации в официальной Resmi Gazete.

Парламент Турции принял этот законопроект в мае, за него проголосовали 376 из 550 парламентариев.

За принятие закона выступила правящая в Турции Партия справедливости и развития, которую поддерживает Эрдоган. Противником документа стала прокурдская Партия демократии народов. В партии уверены, что большинство представляющих ее депутатов будут лишены неприкосновенности и подвергнуты уголовному преследованию в связи с обвинениями властей в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.