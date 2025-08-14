О нас

Эрдоган подал в суд на Озгюра Озеля с требованием компенсации в 1 млн лир

В регионе
14 августа 2025 г. 15:49
Эрдоган подал в суд на Озгюра Озеля с требованием компенсации в 1 млн лир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск о компенсации в размере 1 млн лир против председателя Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хусейн Айдын.

По его словам, иск был подан в связи с необоснованными обвинениями Озгюра Озеля в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана, высказанными им на митинге в Байрампаше 13 августа 2025 года и в заявлении для прессы на выходе из тюрьмы "Мармара" в тот же день.

Отмечено, что, помимо этого, в Главную прокуратуру Анкары также подана жалоба по обвинению в оскорблении президента.

Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Özgür Özələ qarşı 1 milyon lirəlik təzminat iddiası qaldırıb

