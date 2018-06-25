Эрдоган перенес победную речь из-за пострадавшего в Стамбуле ребенка

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган перенес свою победную речь на несколько часов из-за инцидента с ребенком в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Hurriyet.

По ее данным, ребенок пострадал во время празднования победы Эрдогана на досрочных президентских выборах возле правительственного здания в Стамбуле. Турецкий лидер принял решение сначала навестить пострадавшего в госпитале, а уже потом отправиться в Анкару.

Как сообщил группе журналистов источник в канцелярии президента Турции, в ближайшее время Эрдоган обратится к народу в президентском дворце в турецкой столице.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов - 11,5%, а "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.