Эрдоган ответил на угрозы Дональда Трампа по поводу Иерусалима

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "США не могут купить политическую волю Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент США угрожает. Что это за угроза? Он сказал "мы отдаем миллиарды, есть те, кто действует против наших замыслов. Мы отмечаем их по-отдельности". Америку считают колыбелью демократии. Вы не можете купить за доллары политическую волю Турции", - подчеркнул глава государства.

Турецкий лидер обратился к членствующим в ООН государствам: "Не продавайте свою волю за копейки. Проданная за доллары воля не возвращается. Надеюсь, что сегодня США не смогут получить желаемого результата и мир преподаст Америке урок. Никто не сможет сопротивляться нашей душевной границе".

Отметим, что два дня назад в Совбезе ООН обсуждался вопрос Иерусалима. 14 из 15-ти членов Совета проголосовали против принятого США решения относительно объявления Иерусалима в целом столицей Израиля.

На указанном заседании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в своем блокноте отметила проголосовавшие против резолюции страны. Эту резолюцию она назвала "оскорбительной" для своей страны.

Н.Хейли также предупредила представителей 180-ти из 193 представителей стран-членов ООН, направив послание на их электронную почту: "Хотелось бы, чтобы при голосовании вы думали о том, что это - личный вопрос США. Президент (подразумевает Дональда Трампа - С.И.) лично будет следить за голосованием. Он потребовал от меня перечислить проголосовавшие против нас страны. Поэтому, я буду отмечать все страны".

Выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил о поддержке выступления Никки Хейли: "Они берут наши деньги и голосуют против нас. Они получают сотни миллионов, и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Мы видим эти голоса".

Он отметил, что сократит финансовую помощь этим странам и на этом США смогут еще больше сэкономить.