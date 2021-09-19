Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он против открытия коридора

Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он против открытия коридора.

"Заставляет задуматься тот факт, что с одной стороны он говорит об этом, а с другой хочет со мной встретиться. Если хочешь встретиться с Тайипом Эрдоганом, то перед этим необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч", - сказал глава турецкого государства.

По его словам, премьер-министр Грузии сообщил ему о предложении Н.Пашиняна встретиться.

"Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, то Турция могла бы наладить дипломатические связи", - добавил он.

Турецкий лидер выразил надежду, что с открытием Зангезурского коридора проблемы в отношениях Азербайджана и Армении будут устранены.