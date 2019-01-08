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    Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

    Как передает Report со ссылкой на Yeniakit, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. 

    По его словам, причиной стали его заявления до визита в Турцию.

    До визита в Турцию советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон побывал в Израиле и сообщил, что без достижения договоренности по защите курдов на севере Сирии американские военнослужащие не покинут регион.

    В рамках визита в Турцию Джон Болтон встретился с замминистра иностранных дел Турции, а также Ибрагимом Калыном. Джон Болтон не добился аудиенции президента Турции, после чего вернулся в США.

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