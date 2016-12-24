Эрдоган: Операция по освобождению города Эль-Баб завершается

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Операция по освобождению сирийского города Эль-Баб от террористов ИГ находится на завершающей стадии.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

"Город окружен, а отряды сирийской оппозиции вместе с частями ВС Турции вошли в Эль-Баб. Вскоре этот город вернется его истинным владельцам", - сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция придет на помощь, там, где присутствует несправедливость, будь то Мюнбич или Ракка.

Глава государства напомнил, что в самом начале операции "Щит Евфрата" ВС Турции совместно с Сирийской освободительной армией (СОА) вошли в сирийский город Джераблус, а затем обеспечили контроль над населенным пунктом Эль-Раи.

"Сирийская освободительная армия представляет умеренную сирийскую оппозицию, и не имеет никакого отношения к терроризму. Это – движение сопротивления, которое ведет борьбу за освобождение сирийских земель", - сказал турецкий лидер, отметив, что ВС Турции обучили бойцов СОА в рамках программы "обучения и оснащения".

"Я неоднократно повторял, что необходимо создать "зону безопасности", очищенную от террористов в Сирии. Об этом мы также говорили США, России и Ирану. Открыто заявляю, что Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии и не позволит террористам создать на этих землях государственного образования", - сказал президент Турции.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГ.