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    Эрдоган: около 20 членов ИГИЛ находятся под стражей в связи с терактом

    Последние добытые сведения указывают на террористическую организацию ДАИШ

    Баку. 2 Июль. REPORT.AZ/ Около 20 боевиков террористической группировки ИГИЛ находятся под стражей в связи с терактом в аэропорту Стамбула.

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Три взрыва прогремели в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка вечером 28 июня. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.

    "Последние добытые сведения указывают на террористическую организацию ДАИШ", — заявил Эрдоган агентству Рейтер.

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