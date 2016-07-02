Эрдоган: около 20 членов ИГИЛ находятся под стражей в связи с терактом

Баку. 2 Июль. REPORT.AZ/ Около 20 боевиков террористической группировки ИГИЛ находятся под стражей в связи с терактом в аэропорту Стамбула.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Три взрыва прогремели в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка вечером 28 июня. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.

"Последние добытые сведения указывают на террористическую организацию ДАИШ", — заявил Эрдоган агентству Рейтер.