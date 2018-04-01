Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о "преступлениях" ВС Турции против гражданского населения, в свою очередь обвинив Тель-Авив в проведении политики террора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Эрдоган публично назвал действия израильтян "бесчеловечной атакой".

Нетаньяху отверг обвинения со стороны Турции, заявив, что "самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население".

"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью", — сказал Эрдоган, выступая в провинции Адана.