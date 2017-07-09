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    Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке нового госпереворота

    Обвинения Эрдоган обосновал данными, которые предоставила турецкая разведка

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке нового госпереворота.

    Как передает Report, об этом он заявил на саммите G20.

    Обвинения Эрдоган обосновал данными, которые предоставила турецкая разведка.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Гамбурге у Эрдогана спросили, за что были задержаны активисты правозащитной организации.

    Политик объяснил, что на данном этапе выясняется, действительно ли некоторые правозащитники собирались в отеле на острове Бююкада, чтобы "обсуждать какое-то продолжение попытки переворота".

    Турецкий лидер также отметил, что сейчас дело активистов AI будет рассматривать суд, и он не знает, что выяснится в результате расследования.

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