Эрдоган обсудил с представителями ХАМАС ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле делегацию Политбюро ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.

"На встрече обсуждалась последние события в Газе", - говорится в сообщении.

Отметим, что 31 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с делегацией во главе с членом Политбюро ХАМАС Халилем Аль-Хайей. Позднее они провели переговоры с главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном. На встречах были подняты проблемы продолжающейся эскалации напряженности в секторе Газа, гуманитарного кризиса, действий Израиля на Западном берегу реки Иордан и ограничений, введенных в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.