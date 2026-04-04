Эрдоган обсудил с представителями ХАМАС ситуацию в Газе
- 04 апреля, 2026
- 21:29
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле делегацию Политбюро ХАМАС.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.
"На встрече обсуждалась последние события в Газе", - говорится в сообщении.
Отметим, что 31 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с делегацией во главе с членом Политбюро ХАМАС Халилем Аль-Хайей. Позднее они провели переговоры с главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном. На встречах были подняты проблемы продолжающейся эскалации напряженности в секторе Газа, гуманитарного кризиса, действий Израиля на Западном берегу реки Иордан и ограничений, введенных в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas heyetini kabul etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 4, 2026
Kabulde Gazze'deki son durum ele alındı.