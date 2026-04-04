Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Эрдоган обсудил с представителями ХАМАС ситуацию в Газе

    В регионе
    • 04 апреля, 2026
    • 21:29
    Эрдоган обсудил с представителями ХАМАС ситуацию в Газе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле делегацию Политбюро ХАМАС.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.

    "На встрече обсуждалась последние события в Газе", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 31 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с делегацией во главе с членом Политбюро ХАМАС Халилем Аль-Хайей. Позднее они провели переговоры с главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном. На встречах были подняты проблемы продолжающейся эскалации напряженности в секторе Газа, гуманитарного кризиса, действий Израиля на Западном берегу реки Иордан и ограничений, введенных в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

    Реджеп Тайип Эрдоган Палестинское движение ХАМАС Сектор Газа Турция
    Ərdoğan HƏMAS-ın nümayəndə heyətini qəbul edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей