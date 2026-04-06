Расходы США на операцию против Ирана превысили $42 млрд

Затраты США на проведение военной операции против Ирана превысили отметку в $42,1 млрд за почти 37 суток активных боевых действий.

Как передает Report, это следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

Счетчик ресурса, функционирующий в режиме реального времени, базируется на информации с брифинга Пентагона для американского Конгресса, состоявшегося 10 марта. В ходе этого брифинга было заявлено, что за первые шесть суток ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал $11,3 млрд, а в дальнейшем планируется тратить порядка $1 млрд на каждый последующий день конфликта.

При этом отмечается, что в указанную сумму могут не входить отдельные статьи затрат, включая переброску войск и восстановление военной техники. В связи с этим реальные расходы могут быть значительно выше.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.