Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён принес извинения КНДР за пуск дронов

Глава Республики Корея Ли Чжэ Мён на заседании правительственного кабинета принес извинения за отправку беспилотных летательных аппаратов гражданскими лицами на территорию КНДР.

Как сообщает Report, заседание транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале южнокорейского лидера.

"Несмотря на то что правительство не имело к этому отношения, я приношу извинения Северу за излишнюю напряженность в военной области, спровоцированную безответственными действиями", - заявил глава государства.

В начале января вооруженные силы КНДР заявили о том, что 27 сентября и 4 января беспилотные аппараты, запущенные с территории Республики Корея, вторглись в их воздушное пространство. Южнокорейская армия отвергла свою причастность к инцидентам, после чего власти инициировали расследование, подозревая, что за запусками стоят частные лица.

В тот же период в интервью средствам массовой информации "30-летний аспирант" заявил, что именно он направлял дроны в КНДР в период с сентября по январь с целью замера радиационного фона вблизи ядерных объектов северокорейского государства. До этого прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в содействии противнику в отношении трех гражданских лиц, включая упомянутого аспиранта. Помимо этого, правоохранительные структуры проверяли возможные контакты этих граждан с сотрудниками военной разведки.

Пхеньян настаивал на том, чтобы Сеул официально извинился за произошедшие инциденты.