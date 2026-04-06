    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён принес извинения КНДР за пуск дронов

    • 06 апреля, 2026
    • 06:18
    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён принес извинения КНДР за пуск дронов

    Глава Республики Корея Ли Чжэ Мён на заседании правительственного кабинета принес извинения за отправку беспилотных летательных аппаратов гражданскими лицами на территорию КНДР.

    Как сообщает Report, заседание транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале южнокорейского лидера.

    "Несмотря на то что правительство не имело к этому отношения, я приношу извинения Северу за излишнюю напряженность в военной области, спровоцированную безответственными действиями", - заявил глава государства.

    В начале января вооруженные силы КНДР заявили о том, что 27 сентября и 4 января беспилотные аппараты, запущенные с территории Республики Корея, вторглись в их воздушное пространство. Южнокорейская армия отвергла свою причастность к инцидентам, после чего власти инициировали расследование, подозревая, что за запусками стоят частные лица.

    В тот же период в интервью средствам массовой информации "30-летний аспирант" заявил, что именно он направлял дроны в КНДР в период с сентября по январь с целью замера радиационного фона вблизи ядерных объектов северокорейского государства. До этого прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в содействии противнику в отношении трех гражданских лиц, включая упомянутого аспиранта. Помимо этого, правоохранительные структуры проверяли возможные контакты этих граждан с сотрудниками военной разведки.

    Пхеньян настаивал на том, чтобы Сеул официально извинился за произошедшие инциденты.

    Ли Чжэ Мён Южная Корея КНДР Запуск дронов
    Li Çje Myon Şimali Koreyadan dron buraxılışına görə üzr istəyib

    Израиль нанес удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    Эрдоган: Из-за закрытия Ормуза цены на нефть и газ в Европе резко подорожали

