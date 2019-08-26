Эрдоган обнародовал повестку встречи с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию 27 августа нарушения перемирия в сирийском Идлибе, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны (сирийского) режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена", - заявил Т.Эрдоган, выступая в городе Малазгирт провинции Муш.

"Конечно, будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы. Но, конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан", - также сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил в пятницу об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.

Освобожденным от терроризма также был назван населенный пункт Мурик, где расположен наблюдательный пункт Турции №9 за зоной деэскалации в Идлибе.

МИД Турции заявил, что Анкара не намерена покидать наблюдательный пункт в Мурике.