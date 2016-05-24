Эрдоган: Турция не ждет пожертвований от ЕС, а ждет честности

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обещанные ЕС в рамках соглашения о мигрантах 3 млрд. евро на деле не выделяются Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле в рамках Всемирного саммита по гуманитарным вопросам.

"К сожалению, мы видим, что обещанные со стороны ЕС средства, не поступают. Хотя мне сообщили, что до июля должен поступить 1 млрд. евро. Эти деньги пойдут не нам, а в лагеря беженцев, нуждающимся", - сказал он.

По словам Эрдогана, "Турция не ждет пожертвований от ЕС, а ждет честности".