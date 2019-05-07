Эрдоган об отмене итогов выборов в Стамбульский городской муниципалитет

"Если бы разница в голосах была поменьше, вопрос не разросся бы то таких масштабов".
По сообщению Report, об этом на расширенном фракционном заседании правящей в Турции партии "Справедливости и развития" заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Нас насторожило сокращение разницы в голосах избирателей при подсчете признанных недействительными бюллетеней. В связи с этим было принято решение провести 23 июня повторные выборы на постпредседателя Стамбульского городского муниципалитета. За этот период мы постараемся завоевать симпатии избирателей", - отметил Эрдоган.
Он заявил о недопустимости игнорирования воли 15 тысяч избирателей.
Напомним, что 6 мая Центризбирком Турции отменил результаты состоявшихся 31 марта выборов председателя Стамбульского городского муниципалитета.
Отметим, что по итогам предварительных подсчетов Бинали Йылдырым от правящей партии набрал 4 млн 130 тысяч 49 голосов (48,48%), кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Акрам Имамоглу набрал 4 млн 157 тысяч 237 голосов (48.80%).
Партия "Справедливости и развития" выступила против результатов голосования в Стамбуле. Было принято решение о подсчете 318 тысяч 222 бюллетеней, ранее признанных недействительными. После подсчета непризнанных голосов и повторного подсчета бюллетеней в некоторых районах Стамбула А.Имамоглу победил с разницей в 13 тысяч 729 голосов.
Согласно последним данным, Б.Йылдырым набрал 4 млн 156 тысяч 36 голосов, А.Имамоглу 4 млн 169 тысяч 765 голосов. 17 апреля А.Имамоглу получил мандат и приступил к исполнению обязанностей.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости