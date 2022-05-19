Эрдоган: Не собираюсь разрывать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.

Как передает Report, заявление турецкого лидера опубликовано в его странице в Twitter.

"У меня нет намерений разрывать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна", - считает Эрдоган.