Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эрдоган не пустил Макрона из Армении в Турцию после переговоров с Баку

    В регионе
    • 06 мая, 2026
    • 17:02
    Эрдоган не пустил Макрона из Армении в Турцию после переговоров с Баку

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не позволил президенту Франции Эмманюэлю Макрону пересечь сухопутную границу своей страны из Армении после переговоров с официальным Баку.

    Как передает Report, об этом пишет азербайджанский тг-канал AZfront.

    Макрон, находившийся в Ереване с визитом 3-5 мая для участия в ряде мероприятий, планировал сделать "политически символичный" жест, отправившись оттуда в Турцию через закрытую сухопутную границу для встречи с Эрдоганом.

    Как сообщили изданию несколько информированных источников, визит был заранее согласован с отдельными представителями турецкой стороны. Однако, когда вопрос был вынесен на уровень главы турецкого государства, то после обсуждений со стратегическим союзником - Азербайджаном - он отказал Макрону.

    "Вероятно, Макрон на фоне международной критики его провальной внешней политики рассчитывал превратить поездку из Армении в Турцию в демонстрацию собственного дипломатического веса. Переход французского президента через турецко-армянскую границу, закрытую уже более 30 лет, мог бы стать беспрецедентным примером открытия двусторонних коммуникаций третьей стороной.

    Потеряв Африку и Ближний Восток, испортив отношения с Израилем и не добившись ничего на украинском направлении Макрон своей несостоявшейся попыткой еще раз подчеркнул разрыв между собственными геополитическими амбициями и реальным весом Парижа на международной арене", - пишет издание, приведя в пример также статью газеты Le Journal du Dimanche "Французская дипломатия стремительно утрачивает свое значение при Макроне".

    Интересно, что на этом фоне приобрели резонанс высказывания спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией – Сердара Кылыча. Он заявил, что "чувствует себя в Ереване как дома" и что, делая предложения своему армянскому коллеге Рубену Рубиняну после начала армяно-турецкой нормализации, он "руководствовался интересами армян, а не Турции".

    Азербайджанские медиа отмечают, что его риторика противоречит официальной линии властей Турции и может восприниматься, как отступление от национальных интересов.

    Реджеп Тайип Эрдоган Эмманюэль Макрон Сердар Кылыч Турция Франция Армения
    Ərdoğan Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Makronun Türkiyəyə keçid təklifini qəbul etməyib
    Erdoğan blocks Macron's Armenia-to-Türkiye crossing after talks with Baku

    Последние новости

    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:46

    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    17:38

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей