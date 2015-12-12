​Эрдоган назвал жалобу Ирака в ООН "нечестным шагом"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жалоба Ирака в ООН — «нечестный шаг», передает Report со ссылкой на Reuters,

«Они могут обратиться в ООН, они имеют на это право, но это — нечестный шаг», — заявил он.

Власти Ирака заявили, что под предлогом подготовки бойцов курдских народных отрядов Турция отправила в Ирак отряд из 900 человек. Багдад выразил протест против этого, однако Турция не вывела войска.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжить учения.

В связи с этим Ирак заявил, что подаст жалобу на Турцию в ООН в ближайшие два дня.