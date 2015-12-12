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    ​Эрдоган назвал жалобу Ирака в ООН "нечестным шагом"

    Ирак заявил, что подаст жалобу на Турцию в ООН в ближайшие два дня

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жалоба Ирака в ООН — «нечестный шаг», передает Report со ссылкой на Reuters,

    «Они могут обратиться в ООН, они имеют на это право, но это — нечестный шаг», — заявил он.

    Власти Ирака заявили, что под предлогом подготовки бойцов курдских народных отрядов Турция отправила в Ирак отряд из 900 человек. Багдад выразил протест против этого, однако Турция не вывела войска.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжить учения.

    В связи с этим Ирак заявил, что подаст жалобу на Турцию в ООН в ближайшие два дня.

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