Эрдоган: наши ожидания от иракских братьев заключаются в признании РРК террористической организацией

Наши ожидания от иракских братьев заключается в признании РРК террористической организацией.

Наши ожидания от иракских братьев заключается в признании РРК террористической организацией.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирака Мохаммадом аль-Судани в Анкаре.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйств Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, а также делегация иракского правительства.

Турецкий лидер выразил уверенность, что стороны превратят дорожную карту развития в новый Шелковый путь региона.

"Турция всегда заявляла, что является настоящим другом иракского народа. Самым большим защитником территориальной целостности Ирака является Турция", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.