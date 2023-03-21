О нас

Эрдоган: наши ожидания от иракских братьев заключаются в признании РРК террористической организацией

Эрдоган: наши ожидания от иракских братьев заключаются в признании РРК террористической организацией Наши ожидания от иракских братьев заключается в признании РРК террористической организацией.
В регионе
21 марта 2023 г. 21:40
Эрдоган: наши ожидания от иракских братьев заключаются в признании РРК террористической организацией

Наши ожидания от иракских братьев заключается в признании РРК террористической организацией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирака Мохаммадом аль-Судани в Анкаре.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйств Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, а также делегация иракского правительства.

Турецкий лидер выразил уверенность, что стороны превратят дорожную карту развития в новый Шелковый путь региона.

"Турция всегда заявляла, что является настоящим другом иракского народа. Самым большим защитником территориальной целостности Ирака является Турция", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “İraqlı qardaşlarımızdan gözləntimiz PKK-nı terror təşkilatı kimi tanımalarıdır”

Другие новости из категории

Президент Грузии поздравила азербайджанцев с Новруз байрамы
ФотоПрезидент Грузии поздравила азербайджанцев с Новруз байрамы
21 марта 2023 г. 21:14
Путин: коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: коллективный Запад начинает применять в Украине оружие с ядерным компонентом
21 марта 2023 г. 21:05
Эрдоган официально подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты
Эрдоган официально подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты
21 марта 2023 г. 16:44
Президент Туркменистана и эмир Катара провели официальные переговоры в Дохе
Президент Туркменистана и эмир Катара провели официальные переговоры в Дохе
21 марта 2023 г. 15:53
Токаев: Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен
Токаев: Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен
21 марта 2023 г. 10:15
Путин - Си Цзиньпину: Россия открыта для переговоров по Украине
Путин - Си Цзиньпину: Россия открыта для переговоров по Украине
21 марта 2023 г. 08:27
Пригожин попросил Шойгу о помощи вагнеровцам
Пригожин попросил Шойгу о помощи "вагнеровцам"
21 марта 2023 г. 07:53
В ходе взрывов в Крыму были уничтожены российские ракеты Калибр
В ходе взрывов в Крыму были уничтожены российские ракеты "Калибр"
21 марта 2023 г. 03:18
В Кремле завершилась неформальная встреча Путина и Цзиньпина
В Кремле завершилась неформальная встреча Путина и Цзиньпина
20 марта 2023 г. 22:22
Участники международной донорской конференции собрали €7 млрд для Турции и Сирии
Участники международной донорской конференции собрали €7 млрд для Турции и Сирии
20 марта 2023 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi