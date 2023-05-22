Эрдоган: наша встреча с Ильхамом Алиевым — лучший пример чуткости к тюркскому миру

Наша встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым является лучшим примером чуткости к тюркскому миру.

Наша встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым является лучшим примером чуткости к тюркскому миру.

Как передает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местному телеканалу TRT.

Глава Турецкого государства жестко раскритиковал кандитата от Национального союза, председателя оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.

"Кылычдароглу хочет, чтобы Турция пережила позор событий у Боралтанского моста. Они (азербайджанцы - ред.) обратились к нам, чтобы их убили не русские, не армяне, а мы. Теперь, после освобождения Карабаха, мы избавились от этого черного пятна. Мы с самого начала по этому вопросу занимали позицию, основанную на гуманизме, Исламе и справедливости", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что "Боралтанская трагедия" произошла в 1944 году на границе Турции и советского Азербайджана, когда у власти в братской стране находилась Республиканская народная партия.

Официальная Анкара сдала СССР более 100 азербайджанцев. В результате они были расстреляны коммунистическим режимом на мосту Боралтан на азербайджано-турецкой границе.