Эрдоган направляется в США для участия в сессии ГА ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19-22 сентября посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19-22 сентября посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Управлении по связям при Администрации президента.

Глава турецкого государства обратится к участникам мероприятия 21 сентября, в первый день 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

На полях сессии турецкий лидер проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Эрдоган примет участие в конференции «Более справедливый мир возможен», организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом, встретится с представителями турецкой и мусульманской общин, даст интервью американским СМИ.

Ожидается также участие президента Эрдогана в традиционном гала-ужине 11-й Инвестиционной конференции Турции с участием представителей делового мира США.