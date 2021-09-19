О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган направляется в США для участия в сессии ГА ООН

Эрдоган направляется в США для участия в сессии ГА ООН Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19-22 сентября посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.
В регионе
19 сентября 2021 г. 12:47
Эрдоган направляется в США для участия в сессии ГА ООН
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19-22 сентября посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Управлении по связям при Администрации президента.

Глава турецкого государства обратится к участникам мероприятия 21 сентября, в первый день 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

На полях сессии турецкий лидер проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Эрдоган примет участие в конференции «Более справедливый мир возможен», организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом, встретится с представителями турецкой и мусульманской общин, даст интервью американским СМИ.

Ожидается также участие президента Эрдогана в традиционном гала-ужине 11-й Инвестиционной конференции Турции с участием представителей делового мира США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом
19 сентября 2021 г. 12:48
В Турции убивший азербайджанку мужчина совершил суицид
ФотоВ Турции убивший азербайджанку мужчина совершил суицид
19 сентября 2021 г. 12:08
Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк
Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк
19 сентября 2021 г. 12:01
В Ереване произошла цепная авария, есть пострадавшие
В Ереване произошла цепная авария, есть пострадавшие
19 сентября 2021 г. 11:02
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 507
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 507
19 сентября 2021 г. 11:00
В Грузии выявлен 1 501 новый случай заражения COVID-19
В Грузии выявлен 1 501 новый случай заражения COVID-19
19 сентября 2021 г. 10:38
Проживающие в Азербайджане россияне голосуют на выборах в Госдуму
ФотоПроживающие в Азербайджане россияне голосуют на выборах в Госдуму
19 сентября 2021 г. 10:14
Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в России
Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в России
19 сентября 2021 г. 09:51
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов
19 сентября 2021 г. 05:54
В Турции появится пятизвездочный туристический поезд
В Турции появится "пятизвездочный" туристический поезд
19 сентября 2021 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi