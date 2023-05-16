Эрдоган: мы в должном порядке используем оставшиеся до выборов 12 дней

Мы уже начали работу на 28 мая (день голосования в рамках второго тура президентских выборов в Турции - ред). Сегодня у меня были встречи со всеми лидерами. Мы в должном порядке используем оставшиеся до выборов 12 дней.

Мы уже начали работу на 28 мая (день голосования в рамках второго тура президентских выборов в Турции - ред). Сегодня у меня были встречи со всеми лидерами. Мы в должном порядке используем оставшиеся до выборов 12 дней.

Как передает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместного эфира местных телеканалов CNN Turk и Kanal D.

Он подчеркнул, что совершит визит в зону землетрясения.

"В зоне землетрясения можем провести акцию с участием избирателей. Мы должны мотивировать наших граждан. Некоторые утверждали, что мы не сможем построить больницу в Дефне (город в зоне землетрясения в провинции Хатай - ред.). Однако, строительство государственной больницы уже завершено", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства вновь поблагодарил население страны, за оказанное доверие.

"Активность, продемонстрированная народом, достойна похвалы. Мы набрали 49,5 процента голосов, избиратели проголосовали за 322 депутатов "Республиканского союза", - подытожил турецкий лидер.