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    Эрдоган: Мы сделаем на севере Сирии все необходимое

    © REUTERS/Umit Bektas

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Мы сделаем на севере Сирии все необходимое".

    Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Мы не выйдем с территории Габара, Джуди, Тендюрека и даже Кандиля (эти регионы расположены на турецко-иракской границе и являются горной местностью - ред.)", - подчеркнул он.

    Р.Т.Эрдоган заявил, что до сих пор турецкая армия и силы безопасности обезвредили в Африне 4272, на севере Ирака 353, в Турции 258 террористов. 

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