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Эрдоган: Турция против неправомерных шагов в отношении территориальной целостности Украины

Эрдоган: Турция против неправомерных шагов в отношении территориальной целостности Украины Турция выступает против неправомерных шагов, предпринятых в отношении территориальной целостности Украины
В регионе
11 марта 2022 г. 16:59
Эрдоган: Турция против неправомерных шагов в отношении территориальной целостности Украины

Турция выступает против неправомерных шагов, предпринятых в отношении территориальной целостности Украины.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на Дипломатическом Форуме в Анталье.

"Турция является одновременно средиземноморской и черноморской страной. Украина и Россия – соседи. Мы встревожены тем, что кризис между нашими соседями перерос в вооруженный конфликт. Нас больше всего беспокоит эскалация напряженности на нынешнем этапе",- сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция никогда не сможет оправдать агрессию против суверенитета страны, которая является ее соседом.

"Мы задействуем все наши ресурсы, сделаем все, что в наших силах, ради сохранения мира и спокойствия в нашем регионе. В том числе используем и полномочия, которые дает нам Конвенция Монтрё", - сказал он.

Президент Турции также затронул проблему беженцев, заявив что их число во всем мире увеличилось более чем в два раза и достигло 85 миллионов человек. При этом за эти дни к этому числу добавилось более 2 миллионов украинских беженцев. "Мы понимаем, что количество перемещенных лиц еще больше возрастет и в предстоящий период", - добавил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan to European countries: Kyiv has been left alone in its righteous cause
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Avropa ölkələrini ittiham edib: “Ukrayna haqlı mübarizəsində yalnız qoyuldu”

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