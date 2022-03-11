Эрдоган: Турция против неправомерных шагов в отношении территориальной целостности Украины

Турция выступает против неправомерных шагов, предпринятых в отношении территориальной целостности Украины

Турция выступает против неправомерных шагов, предпринятых в отношении территориальной целостности Украины.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на Дипломатическом Форуме в Анталье.

"Турция является одновременно средиземноморской и черноморской страной. Украина и Россия – соседи. Мы встревожены тем, что кризис между нашими соседями перерос в вооруженный конфликт. Нас больше всего беспокоит эскалация напряженности на нынешнем этапе",- сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция никогда не сможет оправдать агрессию против суверенитета страны, которая является ее соседом.

"Мы задействуем все наши ресурсы, сделаем все, что в наших силах, ради сохранения мира и спокойствия в нашем регионе. В том числе используем и полномочия, которые дает нам Конвенция Монтрё", - сказал он.

Президент Турции также затронул проблему беженцев, заявив что их число во всем мире увеличилось более чем в два раза и достигло 85 миллионов человек. При этом за эти дни к этому числу добавилось более 2 миллионов украинских беженцев. "Мы понимаем, что количество перемещенных лиц еще больше возрастет и в предстоящий период", - добавил Эрдоган.