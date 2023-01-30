Эрдоган: Мы никогда не оставим одних наших братьев, особенно Азербайджан

"Мы никогда не оставим одних наших братьев, особенно Азербайджан".

"Мы никогда не оставим одних наших братьев, особенно Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Констатируя, что отношения с тюркскими республиками улучшаются день ото дня, глава государства сказал:

"Это касается не только тюркских республик, хочется отметить уровень отношений с Ливией. С решимостью прилагаем усилия для восстановления мира в этой стране. Мы поддерживаем и будем продолжать наши отношения со всеми тюркскими республиками, а именно с Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном. Это касается также наших отношений с Таджикистаном".