Эрдоган: Мы не оставим наш народ на растерзание ставке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь обвинил внешние силы в ослаблении турецкой лиры.

"Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления в Измире, трансляция велась на его официальной странице в Twitter.

Турецкий лидер обвинил внешние силы в ослаблении турецкой лиры: "Эта ставка упадет. Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке. Существуют иностранные агенты, которые на нас наступают. Что бы они ни сделали, мы не откажемся от нашей экономической программы", - сказал Эрдоган.