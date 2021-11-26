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Эрдоган: Мы не оставим наш народ на растерзание ставке

Эрдоган: Мы не оставим наш народ на растерзание ставке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь обвинил внешние силы в ослаблении турецкой лиры.
В регионе
26 ноября 2021 г. 19:01
Эрдоган: Мы не оставим наш народ на растерзание ставке
Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления в Измире, трансляция велась на его официальной странице в Twitter.

Турецкий лидер обвинил внешние силы в ослаблении турецкой лиры: "Эта ставка упадет. Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке. Существуют иностранные агенты, которые на нас наступают. Что бы они ни сделали, мы не откажемся от нашей экономической программы", - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: We won’t leave our people & our farmers at the mercy of rate”

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