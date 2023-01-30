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Эрдоган: Макрон не обладает квалификацией главы государства

Эрдоган: Макрон не обладает квалификацией главы государства Президент Франции Эмманюэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, Париж теряет престиж в международном сообществе.
В регионе
30 января 2023 г. 09:28
Эрдоган: Макрон не обладает квалификацией главы государства

Президент Франции Эмманюэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, Париж теряет престиж в международном сообществе.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Смотрите, в настоящее время они эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат". И я предполагаю, что Того также поступит. И она (Франция) быстро теряет свою репутацию в Африке", - отметил Эрдоган.

По его словам, у него было много встреч с Макроном на международных собраниях, но, по словам Эрдогана, его французский коллега "не честен".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Makron ölkəsində, Fransa isə Afrikada etibarını itirir”

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