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Эрдоган: Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу

Эрдоган: Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу "Террористов в Турции уничтожили мы, и впредь будем упорно вести борьбу с терроризмом. Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу".
В регионе
26 мая 2023 г. 20:27
Эрдоган: Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу

"Террористов в Турции уничтожили мы, и впредь будем упорно вести борьбу с терроризмом. Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом заявил кандидат в президенты, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге, организованном 26 мая в Стамбуле в районе Эсенлер.

Он отметил, что разница между ним и его соперником Кылычдароглу на президентских выборах 28 мая очевидна: "Никто не доволен деятельностью муниципалитета Стамбула. Как только идет дождь, жизнь в городе парализуется. Если поинтересоваться, где мэр? Либо катается на лыжах в Швейцарии, либо отдыхает в Бодруме. Мы дадим необходимый ответ CHP как на выборах 28 мая, так и на муниципальных выборах в 2024 году".

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Версия на английском языке Erdogan: 'It is we, not Kemal Kilicdaroglu, who can put an end to terrorism in Türkiye'
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyədə terroru biz bitirə bilərik, Kamal Kılıçdaroğlu yox"

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