Эрдоган: Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу

"Террористов в Турции уничтожили мы, и впредь будем упорно вести борьбу с терроризмом. Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу".

"Террористов в Турции уничтожили мы, и впредь будем упорно вести борьбу с терроризмом. Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом заявил кандидат в президенты, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге, организованном 26 мая в Стамбуле в районе Эсенлер.

Он отметил, что разница между ним и его соперником Кылычдароглу на президентских выборах 28 мая очевидна: "Никто не доволен деятельностью муниципалитета Стамбула. Как только идет дождь, жизнь в городе парализуется. Если поинтересоваться, где мэр? Либо катается на лыжах в Швейцарии, либо отдыхает в Бодруме. Мы дадим необходимый ответ CHP как на выборах 28 мая, так и на муниципальных выборах в 2024 году".