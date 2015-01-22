Эрдоган и в Эфиопии затронул вопрос о школах Гюляна

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил официальный визит в Эфиопию. Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, и в Эфиопии президент коснулся "параллельных структур".

"Во время визитов члены правительства, премьер-министр и я лично возвращаемся к данному вопросу (подразумевает школы Фетуллаха Гюляна - С.И.) и хотим сказать, что вопросами образования может заняться и министерство национального образования Турции. Наше министерство национального образования завершает работы, связанные с данным вопросом", - заявил Эрдоган.