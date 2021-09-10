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Эрдоган и Рахмон обсудили двусторонние отношения и региональные процессы

Эрдоган и Рахмон обсудили двусторонние отношения и региональные процессы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В регионе
10 сентября 2021 г. 03:23
Эрдоган и Рахмон обсудили двусторонние отношения и региональные процессы
Эмомали Рахмон и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции.

Эрдоган и Рахмон обсудили турецко-таджикские отношения и региональные процессы, в частности ситуацию в Афганистане.

Турецкий лидер поздравил Рахмона с 30-летней годовщиной независимости братского Таджикистана и заявил, что Турция, как первая страна, признавшая независимость центральноазиатской республики, будет продолжать поддерживать эту страну.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Rahmon ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

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