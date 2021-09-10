Эрдоган и Рахмон обсудили двусторонние отношения и региональные процессы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции.
Эрдоган и Рахмон обсудили турецко-таджикские отношения и региональные процессы, в частности ситуацию в Афганистане.
Турецкий лидер поздравил Рахмона с 30-летней годовщиной независимости братского Таджикистана и заявил, что Турция, как первая страна, признавшая независимость центральноазиатской республики, будет продолжать поддерживать эту страну.