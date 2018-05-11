Эрдоган и Путин обсудили выход США из ядерного соглашения с Ираном

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили выход США из ядерного соглашения с Ираном. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять», — заявил источник агентства.

По его словам, лидеры также выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни.