Эрдоган и Путин обсудили российско-украинскую войну

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили региональные вопросы, в том числе продолжающуюся войну между Россией и Украиной.

Президенты также обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии, а также о создании в Черном море безопасного коридора для экспорта зерна.

Р.T.Эрдоган довел до внимания Путина, что готов и впредь продолжать инициативы по восстановлению стабильности.