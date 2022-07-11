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Эрдоган и Путин обсудили российско-украинскую войну

Эрдоган и Путин обсудили российско-украинскую войну Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
11 июля 2022 г. 17:26
Эрдоган и Путин обсудили российско-украинскую войну

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили региональные вопросы, в том числе продолжающуюся войну между Россией и Украиной.

Президенты также обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии, а также о создании в Черном море безопасного коридора для экспорта зерна.

Р.T.Эрдоган довел до внимания Путина, что готов и впредь продолжать инициативы по восстановлению стабильности.

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Версия на английском языке Erdogan and Putin discuss Russia-Ukraine war
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Putin Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə ediblər

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