Эрдоган и Путин договорились о проведении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", - заявили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Также турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной

"Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс", - говорится в заявлении.