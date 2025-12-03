Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 12:12
    Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Управления коммуникации Турецкой Республики.

    Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

    "В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, украинско-российскую войну, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация на [Южном] Кавказе, в секторе Газа и Сирии", - говорится в сообщении.

    Президент Эрдоган отметил значимость развития сотрудничества между Турцией и Францией, подчеркнув, что шаги в этом направлении продолжаются.

    "Он также сообщил о максимальных усилиях, которые Турция прилагает для завершения войны между Украиной и Россией и установления справедливого и прочного мира. Эрдоган заявил, что для возобновления Стамбульского процесса продолжаются контакты со сторонами и выразил готовность Турции сделать все возможное, чтобы как можно скорее открыть дверь к миру", - говорится в информации.

