İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ərdoğan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 12:31
    Ərdoğan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefon danışığı aparıb.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsinə istinadən məlumat verib.

    Telefon danışığı Fransa tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

    "Söhbət zamanı tərəflər Türkiyə və Fransa arasında ikitərəfli münasibətləri, Ukrayna-Rusiya müharibəsini, həmçinin regional və qlobal gündəliyə dair məsələləri müzakirə ediblər. Bundan başqa, Cənubi Qafqaz, Qəzza zolağı və Suriyada mövcud vəziyyət müzakirə edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Prezident Ərdoğan Türkiyə və Fransa arasında əməkdaşlığın inkişafının əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "O, həmçinin Türkiyənin Ukrayna-Rusiya müharibəsinin başa çatması, ədalətli və davamlı sülhün bərqərar olması üçün göstərdiyi maksimum səylər barədə məlumat verib. Ərdoğan İstanbul prosesinin bərpası üçün tərəflərlə təmasların davam etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə sülhün mümkün qədər tez bir zamanda əldə olunması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır", - məlumatda qeyd edilib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Emmanuel Makron Cənubi Qafqaz
    Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    12:42

    Azərbaycanda təcrübəçilər və əcnəbilərlə müddətli əmək müqaviləsi bağlanıla biləcək

    Milli Məclis
    12:31

    Əmək Məcəlləsinə "Məsafədən (distant) iş" anlayışı əlavə edilir

    Milli Məclis
    12:31

    Ərdoğan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:31

    Azərbaycanda əmək və sosial məsələlər üzrə üçtərəfli komissiyanın yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    12:25

    Əmək Məcəlləsinə ailə vəzifələri olan işçi anlayışı əlavə edilir

    Milli Məclis
    12:24

    Antonin Minarski yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatından gözləntiləri barədə danışıb

    İdman
    12:18

    Əmək Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər ediləcək

    Milli Məclis
    12:12

    Federika Mogerini və Aİ-nin daha iki sabiq rəsmisi sərbəst buraxılıb

    Digər ölkələr
    12:09

    Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti