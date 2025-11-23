Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Эрдоган и Макрон обсудили пути завершения российско-украинской войны

    • 23 ноября, 2025
    • 15:26
    Эрдоган и Макрон обсудили пути завершения российско-украинской войны

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном на полях саммита G20 в Южно-Африканской Республике.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

    Турецкий лидер подчеркнул важность сохранения перемирия в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион, заявив, что достижение устойчивого мира возможно лишь на условиях создания двух государств. По словам Эрдогана, официальная Анкара прилагает усилия для достижения этой цели.

    Президент Турции также заявил о необходимости подключения всех дипломатических ресурсов для достижения справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.

    "Турция продолжит прилагать усилия по примирению сторон конфликта в рамках мирных переговоров", - отметил он.

