Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщила Администрация президента Турции.
В ходе беседы были обсуждены отношения между двумя странами и региональные вопросы.
По словам Эрдогана, что он и Джонсон установили тесный диалог во время своего пребывания в должности и продолжили развивать отношения между двумя странами на основе взаимного уважения и понимания.
Турецкий лидер считает, что отношения с Великобританией, которая является стратегическим партнером и близким союзником, в предстоящий период будут развиваться по всем направлениям.