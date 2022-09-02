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Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения

Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В регионе
2 сентября 2022 г. 23:39
Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщила Администрация президента Турции.

В ходе беседы были обсуждены отношения между двумя странами и региональные вопросы.

По словам Эрдогана, что он и Джонсон установили тесный диалог во время своего пребывания в должности и продолжили развивать отношения между двумя странами на основе взаимного уважения и понимания.

Турецкий лидер считает, что отношения с Великобританией, которая является стратегическим партнером и близким союзником, в предстоящий период будут развиваться по всем направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Britaniya liderləri telefonla danışıb

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