Эрдоган: G20 не делает различий между террористическими организациями

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Лидеры стран G20 не проводят различий между террористическими группировками".

Как сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не делаем различия между террористическими организациями. Если есть те, кто делает это, - они совершают большую ошибку", - сказал он на пресс-конференции. Эрдоган также отметил, что страны G20 готовы продолжать борьбу с международным терроризмом, которая будет невозможна без согласованной резолюции, одобренной всеми участниками конфликта в Сирии.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 заявили о необходимости солидарности в борьбе с терроризмом.