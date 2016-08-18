Эрдоган: Последние теракты являются местью за произошедшее 15 июля

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошедшие в четверг в Турции три взрыва являются терактами и местью боевиков за неудавшийся в стране переворот.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Эти теракты являются местью за произошедшее 15 июля", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре на собрании Союза неправительственных организаций исламского мира.

"Запад нас никогда не понимал, не понимает и не будет понимать в плане борьбы с РПК (Рабочей партией Курдистана - ред.)", -заявил Эрдоган.

Два взрыва произошли у полицейских участков в городах Элазыг и Ван. В Элазыге, как сообщил президент, погибли пять человек. В Ване погибли три человека. Число раненых в обоих терактах превысило 290. Третий за сутки в Турции взрыв прогремел недалеко от города Хизан. Взрывное устройство взорвалось при прохождении автоколонны военных. Погибли пять военных, пострадали четверо.