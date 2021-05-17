Эрдоган: Эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль

Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну.

Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну.

Как передает Report, с таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца Рамазан. На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.