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Эрдоган: Эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль

Эрдоган: Эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну.
В регионе
17 мая 2021 г. 20:49
Эрдоган: Эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль
Реджеп Тайип Эрдоган

Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну.

Как передает Report, с таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца Рамазан. На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

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