Эрдоган: На АЭС "Аккую" скоро начнется выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии на АЭС "Аккую" начнется в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к нации и правительству после заседания кабинета министров.

"Мы очень скоро начнем производить электричество на АЭС "Аккую". Но, помимо нее, у нас есть и другие проекты в данной сфере. Мы продолжим инвестировать в ядерную энергетику, не обращая внимания на критику оппозиции, которая пытается дискредитировать нас", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар сообщал, что Анкара намерена ввести в эксплуатацию первый из четырех реакторов станции в 2026 году.