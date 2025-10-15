Эрдоган: На АЭС "Аккую" скоро начнется выработка электроэнергии
- 15 октября, 2025
- 21:24
Выработка электроэнергии на АЭС "Аккую" начнется в ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к нации и правительству после заседания кабинета министров.
"Мы очень скоро начнем производить электричество на АЭС "Аккую". Но, помимо нее, у нас есть и другие проекты в данной сфере. Мы продолжим инвестировать в ядерную энергетику, не обращая внимания на критику оппозиции, которая пытается дискредитировать нас", - подчеркнул Эрдоган.
Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар сообщал, что Анкара намерена ввести в эксплуатацию первый из четырех реакторов станции в 2026 году.
