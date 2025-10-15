Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Эрдоган: На АЭС "Аккую" скоро начнется выработка электроэнергии

    • 15 октября, 2025
    • 21:24
    Выработка электроэнергии на АЭС "Аккую" начнется в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к нации и правительству после заседания кабинета министров.

    "Мы очень скоро начнем производить электричество на АЭС "Аккую". Но, помимо нее, у нас есть и другие проекты в данной сфере. Мы продолжим инвестировать в ядерную энергетику, не обращая внимания на критику оппозиции, которая пытается дискредитировать нас", - подчеркнул Эрдоган.

    Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар сообщал, что Анкара намерена ввести в эксплуатацию первый из четырех реакторов станции в 2026 году.

