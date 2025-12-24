Ильхам Алиев: К сожалению, врагов у нас было намного больше, чем друзей

Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переехавшими в Агдамский район, заявил, что в свое время врагов у Азербайджана было намного больше, чем друзей.

Как сообщает Report, глава государства сказал:

"Мы знаем, кто были наши друзья, а кто наши враги. К сожалению, врагов у нас было намного больше, чем друзей. Но сегодня наша твердая воля, политические шаги, мощь наших Вооруженных сил создают совершенно новую картину. Победа, которую мы одержали на поле боя пять лет назад, стала полной два года назад в результате антитеррористической операции. За прошедшие после этого два года мы подтвердили это во всех международных организациях. Ненавистная Минская группа была отправлена в архив истории также по нашему настоянию. В начале этого месяца она была официально ликвидирована вместе со всеми связанными с ней институтами. Это тоже было нашим требованием. Армянская сторона сопротивлялась этому почти пяти лет. Но опять же могу сказать: никто не в силах противостоять нашей воле.

Сегодняшние новые реалии были подтверждены, закреплены в августе с участием президента ведущей страны мира. Наша Победа была подтверждена окончательно и бесповоротно. Тем самым был положен конец сепаратизму, территориальным притязаниям, открытой "холодной войне" антиазербайджанских сил против нас. Книга сепаратизма захлопнулась, и азербайджанский народ уже несколько месяцев живет в мире".